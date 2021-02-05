Лидер ФНЛ нацелился на хавбека "Локомотива"

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Лидер ФНЛ нацелился на хавбека "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Илья Берковский может покинуть клуб через 1,5 месяца после перехода.

По информации "Матч ТВ", арендовать 20-летнего футболиста до конца сезона хочет "Нижний Новгород", лидирующий в ФНЛ.

Напомним, что только 18 декабря Берковский присоединился к "железнодорожникам". Его купили у "Торпедо" за 0,5 миллиона евро. Контракт подписан до лета 2024 года.

Сейчас хавбек готовится ко второй части сезона на тренировочном сборе "Локо" в Испании.

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