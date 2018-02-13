Лидер ФНЛ подписал черногорского форварда

Красноярский "Енисей" подписал контракт с нападающим Марко Обрадовичем.

Ранее 26-летний черногорский футболист выступал в казахском "Актобе".

Марко Обрадович является воспитанникои сербского "Партизана".

В составе "Актобе" в 2017 году он провел 14 встреч и записал в актив 2 мяча.

В данный момент "Енисей" лидирует в ФНЛ.

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