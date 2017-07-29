Лидер "Гамбурга" отказался продлевать контракт с клубом

Полузащитник "Гамбурга" Николай Мюллер отказался продлевать контракт с клубом, сообщает официальный твиттер "динозавров".

"Мюллер сообщил, что не примет наше предложение касательно нового контракта. Переговоры с ним окончены. Мы считаем, что сделали ему очень хорошее предложение. В тоже время в клубе всегда будут рады Николаю. Что касается трансфера, то летом он не уйдёт в другой клуб. В этом плане ситуация не изменилась" - рассказал спортивный директор "Гамбурга" Йенс Тодт.

Напомним, что контракт 29-летнего Мюллера с "Гамбургом" истекает следующим летом. В активе вингера по итогам прошлого сезона 27 матчей, 5 голов и 7 результативных передач.

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