Лидер группы не определен: мадридский "Реал" не смог одолеть "Тоттенхэм"

Одним из главных событий первого игрового дня третьего тура группового этапа Лиги чемпионов стал поединок на "Стэмфорд Бридж", где действующий обладатель Кубка мадридский "Реал" принимал английский "Тоттенхэм". Команды представляют квартет "Н" и за первых два тура команды набрали максимальное количество очков, по очереди обыграв кипрский АПОЭЛ и дортмундскую "Боруссию". Более того, что представитель Ла Лиги, что Премьер-Лиги подходили к очной схватке и с абсолютно одинаковыми дополнительными показателями, поэтому только эта встреча должна была определить полноправного лидера группы.

Оба коллектива подходили к очному противостоянию обескровлены определенными кадровыми потерями. "Сливочные" из основных исполнителей не могли рассчитывать на Карвахаля и Бэйла. Но если валлийца давно и очень успешно подменяет Иско, то в отсутствие Дани правая бровка обороны досталась юному марокканцу Ашрафу Хакими. В стане "Хотспур" из значительных потерь особенно стоит отметить отсутствие дисквалифицированного Деле Алли, поэтому предполагалось, что вместо англичанина Маурисио Почеттино в стартовый состав поставит корейца Сон Хын Мина, но аргентинский наставник удивил, выпустив Фернандо Льоренте.

Команды достаточно осторожно начали поединок, но при этом уже на пятой минуте обязаны были открывать счет хозяева поля. Но сначала после удара головой от Роналду снаряд сотряс штангу, а на добивании Бензема в своем стиле не удосужился попасть в пустой створ ворот Льориса. В целом, мадридцы больше контролировали мяч, но "шпоры" не робели, достойно держась и даже порой опасно выбегая в контратаки.

Как только время перевалило за экватор первой 45-ти минутки "Тоттенхэм" шокировал "Сантьяго Бернабеу", заставив ликовать лишь гостевой сектор. После прострельной передачи Орье с фланга Харри Кейн оригинально пробил пяткой и, кто его знает, сумел бы справится Кейлор Навас с хитрым приемом форварда, если бы не рикошет от Варана, полностью дезориентировавший коста-риканского кипера – 0:1. Пропустив гол, "Реал" осел на половине поля соперника, но восстановить паритет удалось лишь под занавес второго тайма. Тони Кроос, оказавшись на позиции центрфорварда рухнул на газон после подката Орье. Справедливо назначенный пенальти легко реализовал Роналду, разведя снаряд и Льориса по разным углам.

Подопечные Зидана позадорнее вышли на второй тайм. Бесконечное количество голевых моментов создавалось у гостевых владений. На 54-й минуте просто каким-то чудом снова не забил Бензема. Расстреливая ворота с пары метров, француз попал в ногу уже завалившегося на газон своего соотечественника. Не прошло и десяти минут, как снова пришлось выручать Льорису, отражая мощнейший выстрел Роналду точно в "девятку". Ребята Почеттино, хоть изредка, но все же находили лазейки в обороне хозяев. Чего только стоит два подряд выпада с ударами Кейна и Эриксена, но Кейлор Навас, как и его коллега в этот вечер был на высоте.

Итак, мадридский "Реал" не смог переиграть "Тоттенхэм" у себя дома, а это значит, что и лидерство в группе по-прежнему придется делить на равной основе.

"Реал" – "Тоттенхэм" – 1:1

Голы: Варан, 28 (автогол) – 0:1, Роналду, 43 (с пенальти) – 1:1

"Реал": Навас, Хакими, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 87), Роналду, Бензема (Асенсио, 76)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Санчес, Дайер, Уинкс, Сиссоко (Сон Хын Мин, 89), Эриксен, Льоренте (Роуз, 80), Кейн

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Спартак" - "Севилья" | http://soccernews.ru