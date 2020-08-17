Лидер киевского "Динамо", возможно, намекнул на переход в "Баварию"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков опубликовал фотографию возле офиса мюнхенской "Баварии".

Футболист выложил фото в Instagram и не оставил никакой подписи.

"Я что-то не знаю?" - спросил в комментариях его одноклубник Беньямин Вербич. "Это fifa fantasy", - ответил ему Цыганков.

22-летний Цыганков является воспитанником "Динамо". Всего за украинский клуб он провел 154 матча во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Фиорентина" нацелилась на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru