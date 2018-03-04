Лидер Ла Лиги всегда становился чемпионом, имея преимущество в восемь очков за 11 туров до конца
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Атлетико" со счетом 1:0.
Благодаря этой победе отрыв каталонцев от мадридцев увеличился до восьми очков.
Стоит отметить, что лидер Ла Лиги никогда в истории не упускал такое преимущество за 11 туров до завершения турнира.
Не пропустите: "Барселона" – "Атлетико" – 1:0 (обзор). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|27
|54
|4
|Валенсия
|27
|53
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Вильярреал
|27
|41
|7
|Жирона
|27
|40
|8
|Эйбар
|27
|39
|9
|Бетис
|27
|37
|10
|Хетафе
|27
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|26
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|27
|19
|20
|Малага
|27
|13