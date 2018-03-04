Лидер Ла Лиги всегда становился чемпионом, имея преимущество в восемь очков за 11 туров до конца

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Лидер Ла Лиги всегда становился чемпионом, имея преимущество в восемь очков за 11 туров до конца

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Атлетико" со счетом 1:0.

Благодаря этой победе отрыв каталонцев от мадридцев увеличился до восьми очков.

Стоит отметить, что лидер Ла Лиги никогда в истории не упускал такое преимущество за 11 туров до завершения турнира.

Не пропустите: "Барселона" – "Атлетико" – 1:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
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