Лидер Ла Лиги всегда становился чемпионом, имея преимущество в восемь очков за 11 туров до конца

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Атлетико" со счетом 1:0.

Благодаря этой победе отрыв каталонцев от мадридцев увеличился до восьми очков.

Стоит отметить, что лидер Ла Лиги никогда в истории не упускал такое преимущество за 11 туров до завершения турнира.

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