Лидер "Лацио" пропустит матч с киевским "Динамо"

Сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо", сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, футболист вынужден пропустить несколько дней из-за мышечного напряжения.

В этом сезоне 23-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Матч "Динамо" - "Лацио" состоится 15 марта. Начало встречи в 21:00 мск. В первой встрече команды сыграли вничью - 2:2.

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