Лидер "Лацио" вернулся в строй перед матчем с "Зенитом"

Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

По некоторым данным, футболист переболел коронавирусом. Также в общую группу вернулись вратарь Томас Стракоша, защитники Луис Фелипе и Штефан Раду, а также полузащитник Лукас Лейва.

В нынешнем сезоне 30-летний Иммобиле провел за "Лацио" пять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

4 ноября "Лацио" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов встретится с петербургским "Зенитом". Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск.

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