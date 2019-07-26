Лидер "Лилля" Пепе выбирает между четырьмя клубами

Нападающий "Лилля" Николя Пепе пользуется спросом среди европейских клубов.

Как сообщает La Voix du Nord, четыре клуба уже договорились с "Лиллем" по трансферу игрока. Речь идет о "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Интере" и еще одном неназванном клубе.

К переходу в какой клуб склоняется сам футболист пока неизвестно. Напомним, что "Лилль" требует за Пепе не менее 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пепе провел 41 матч, забил 23 гола и отдал 14 ассистов.

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