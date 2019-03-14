Лидер "Лиона" назвал причину провала команды в матче с "Барселоной"
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир заявил, что его команда проиграла "Барселоне" (1:5) в матче ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов из-за форварда каталонского клуба Лионеля Месси.
"Мы провели хороший матч, но все решил лучший футболист в истории. Он помешал нам добиться нужного результата. Если Месси не забивает голы, то он раздает голевые передачи. Его он не отдает передачи, то участвует в созидании атаки. Он просто невероятен", - приводит слова Фекира El Periodico.
Напомним, что в этой встрече 31-летний Месси забил два гола и отдал две результативные передачи.
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