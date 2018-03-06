Лидер "Лиона" не сыграет с ЦСКА



Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир не сыграет в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист получил повреждение колена 25 февраля в матче Лиги 1 против "Сент-Этьена" (1:1).

В этом сезоне 24-летний Фекир провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

Матч ЦСКА - "Лион" пройдет 11 марта.

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