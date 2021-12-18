Лидер "Лиона" отказался от фантастического предложения "Ньюкасла"

Фото: инстаграм Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Ньюкасл" пытался приобрести бразильского полузащитника "Лиона" Лукаса Пакета, но получил отказ, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб предлагал бразильцу зарплату в размере 10 миллионов евро в год, но его не заинтересовал подобный вариант. Пакета готов покинуть "Лион" только ради более сильного клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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