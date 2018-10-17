Лидер "Ливерпуля" перенёс операцию

Ведущий полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане перенёс операцию на левой руке, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что 26-летний сенегалец сломал палец в расположении своей национальной сборной.

Пока неизвестно, сколько будет вынужден пропустить африканский вингер - медицинский штаб "красных" будет отслеживать его состояние.

В этом сезоне Мане сыграл за "Ливерпуль" 11 матчей и забил 4 гола.

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