Лидер "Локомотива" близок к уходу из клуба

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Лидер "Локомотива" близок к уходу из клуба

Один из лидеров "Локомотива" Мануэл Фернандеш уже в ближайшее время может покинуть клуб.

Как сообщает SportInside, подписать 32-летнего игрока в текущее трансферное окно желает турецкий "Галатасарай". Отмечается, что с футболистом уже согласованы условия личного контракта.

Теперь все зависит от позиции "Локомотива", ведь если он не отпустит сейчас Фернандеша, то он покинет клуб летом совершенно бесплатно.

В этом сезоне на счету Фернандеша три забитых мяча и три результативные передачи в 22 матчах.

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