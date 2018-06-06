Лидер "Локомотива" хочет вернуться в турецкий клуб

Агент португальского полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша заявил, что его клиент хочет вернуться в "Бешикташ", сообщает Aksam.

По сведениям издания, футболист намерен завершить карьеру в стамбульском клубе, за который он играл с 2011 по 2014 годы.

В минувшем сезоне 32-летний Фернандеш провел 41 матч за "Локомотив" во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с "железноорожниками" истекает летом 2019 года.

Не пропустите: Игрок "Спартака" является лидером по числу участий в голевых комбинациях сборной России при Черчесове. | http://soccernews.ru