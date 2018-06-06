Лидер "Локомотива" хочет вернуться в турецкий клуб

Теги локомотив москвабешикташмануэл фернандеш

Лидер "Локомотива" хочет вернуться в турецкий клуб

Агент португальского полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша заявил, что его клиент хочет вернуться в "Бешикташ", сообщает Aksam.

По сведениям издания, футболист намерен завершить карьеру в стамбульском клубе, за который он играл с 2011 по 2014 годы.

В минувшем сезоне 32-летний Фернандеш провел 41 матч за "Локомотив" во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с "железноорожниками" истекает летом 2019 года.

Не пропустите: Игрок "Спартака" является лидером по числу участий в голевых комбинациях сборной России при Черчесове. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов