Лидер "Локомотива" получил выгодное предложение от турецкого клуба

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Лидер "Локомотива" получил выгодное предложение от турецкого клуба

Агент португальского полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется "Бешикташ"

"Да, мы знаем, что интерес у "Бешикташа" есть. Но об этом нет смысла сейчас говорить. Потому что у Фернандеша еще год по контракту с "Локомотивом". И мы настроены продлить это соглашение", - приводят слова Барбозы российские СМИ.

По некоторым данным, турецкий клуб предложил футболисту контракт по схеме "2+1" с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 32-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 41 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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