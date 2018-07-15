Лидер "Локомотива" получил выгодное предложение от турецкого клуба

Агент португальского полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется "Бешикташ"

"Да, мы знаем, что интерес у "Бешикташа" есть. Но об этом нет смысла сейчас говорить. Потому что у Фернандеша еще год по контракту с "Локомотивом". И мы настроены продлить это соглашение", - приводят слова Барбозы российские СМИ.

По некоторым данным, турецкий клуб предложил футболисту контракт по схеме "2+1" с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 32-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 41 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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