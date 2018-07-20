Лидер "Локомотива" вернулся в команду

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Лидер "Локомотива" вернулся в команду
Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прибыл в расположение команды, сообщает официальный твиттер клуба

Футболист присоединился к команде на сборе в Австрии и сразу же приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что Фернандеш участвовал в Чемпионате Мира-2018 и сыграл 1 матче.

В минувшем сезоне 32-летний хавбек провел за "Локомотив" 41 матч, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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