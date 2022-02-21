Лидер "Манчестер Сити" мечтает перейти в "Реал"

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Лидер "Манчестер Сити" мечтает перейти в "Реал"

Фото инстаграм Бернарду Силвы

Будущее полузащитника Бернарду Силвы в "Манчестер Сити" находится под вопросом.

По информации Calciomercato, 27-летний футболист мечтает оказаться в мадридском "Реале".

Контракт португальца с "горожанами" истекает в 2025 году. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Силва сыграл за "Сити" 34 матча, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

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