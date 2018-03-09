Лидер "Марселя" Товен избежал перелома лодыжки

Ведущий полузащитник "Марселя" Флориан Товен травмировался в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика".

Как сообщает официальный сайт провансальцев, 25-летний футболист избежал перелома лодыжки, однако степень серьёзности повреждения ещё предстоит определить в ходе медобследования.

В этом сезоне Товен сыграл за "Марсель" 42 матча, забил 18 голов и сделал 14 результативных передач. | http://soccernews.ru