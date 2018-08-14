Лидер "Милана" не хочет уходить из клуба

Теги милансусо

Лидер "Милана" не хочет уходить из клубаВедущий вингер "Милана" Сусо не хочет уходить из своего клуба, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, 24-летний игрок, несмотря на интерес к нему со стороны ряда европейских клубов, не намерен покидать "Сан-Сиро". Более того, испанец рассчитывает продлить действующий контракт с итальянским грандом.

В прошлом сезоне Сусо забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 50 матчах за "Милан".

Напомним,  "Милан" отказался от покупки Промеса. | soccernews.ru

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