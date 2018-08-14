Лидер "Милана" не хочет уходить из клуба

Ведущий вингер "Милана" Сусо не хочет уходить из своего клуба, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, 24-летний игрок, несмотря на интерес к нему со стороны ряда европейских клубов, не намерен покидать "Сан-Сиро". Более того, испанец рассчитывает продлить действующий контракт с итальянским грандом.

В прошлом сезоне Сусо забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 50 матчах за "Милан".

Напомним, "Милан" отказался от покупки Промеса. | soccernews.ru