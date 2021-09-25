Лидер "Наполи" должен полностью восстановиться к матчу со "Спартаком"

Фото твиттер Дриса Мертенса

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс находится на финальном этапе восстановления после операции на плече.

По информации Corriere dello Sport, футболист должен вернуться на поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака".

34-летний бельгиец находится в лазарете с 5 июля, то есть он уже пропустил более 2,5 месяцев.

"Наполи" примет "Спартак" в четверг, 30 сентября, в 19:45 по московскому времени.

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