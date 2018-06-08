Лидер "Наполи" оценил возможный переход в китайский клуб

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Лидер "Наполи" оценил возможный переход в китайский клуб
Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс заявил, что он никогда не перейдет в клуб из Китая.

"Я никогда не буду играть в Китае, так как моя жена не хочет переезжать туда. У меня было предложение от китайского клуба. За два года я мог заработать больше, чем за всю карьеру. Но меня все устраивает в Неаполе", - приводит слова Мертенса La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне 31-летний Мертенс провел за "Наполи" 49 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

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