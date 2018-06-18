Лидер "Наполи" определился со своим будущим

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Лидер "Наполи" определился со своим будущим
Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс не собирается покидать клуб, сообщает RMC.

По сведениям издания, футболист в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт до лета 2023 года. Ради "Наполи" форвард отклонил выгодные предложения китайских клубов.

В минувшем сезоне 31-летний Мертенс провел за "Наполи" 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: "Наполи" сократил список кандидатов на пост номер один до двух игроков. | http://soccernews.ru

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