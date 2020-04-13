Лидер "Наполи" прекратил сотрудничество с агентом Райолой

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье принял решение о прекращении сотрудничества с агентом Мино Райолой, сообщил журналист Sky Sport Карло Альвино.

По данным источника, футболист решил всю карьеру провести в неаполитанском клубе, а Райола пытался склонить его к уходу, чтобы заработать комиссионные на трансфере.

28-летний Инсинье является воспитанником "Наполи". За свою карьеру он провел за клуб 336 матчей во всех турнирах, забил 86 голов и отдал 72 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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