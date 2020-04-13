Лидер "Наполи" прекратил сотрудничество с агентом Райолой
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье принял решение о прекращении сотрудничества с агентом Мино Райолой, сообщил журналист Sky Sport Карло Альвино.
По данным источника, футболист решил всю карьеру провести в неаполитанском клубе, а Райола пытался склонить его к уходу, чтобы заработать комиссионные на трансфере.
28-летний Инсинье является воспитанником "Наполи". За свою карьеру он провел за клуб 336 матчей во всех турнирах, забил 86 голов и отдал 72 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Наполи" нацелился на двух игроков из Украины. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене
-
Каррера ответил Глушакову, который обвинил тренера в попытках сменить капитана "Спартака"
-
Александр Кержаков: "Наверное, не перешел бы "Спартак", если бы звали"
-
Форвард "Динамо" Филипп рассказал, как в Германии относятся к Путину
-
"Зенит" нацелился на защитника "Ювентуса"
Лента новостей
-
Агент Маньяков высказался о переходе Кокорина в "Сочи"
-
Дмитрий Тарасов стал лицом рекламной кампании нелегального букмекера
-
1
Онана высказался по поводу возможного перехода в "Барселону"
-
Вратарь "Спартака" Александр Селихов кардинально сменил имидж
-
"Барселона" может продлить контракт с Семеду
-
Лидер "Наполи" прекратил сотрудничество с агентом Райолой
-
1
"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга
-
Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов
-
3
Матич сравнил Роналду и Месси
-
4
Роналду потренировался с дочерью, использовав ее в качестве гантели
-
"Динамо" отметило всемирный день рок-н-ролла, показав танец Рауша
-
Лунин может вернуться в "Реал" летом
-
2
"Барселона" поздравила Пуйоля с днем рождения, опубликовав его гол в ворота "Реала"
-
1
"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене
-
1
Каррера ответил Глушакову, который обвинил тренера в попытках сменить капитана "Спартака"
-
Экс-игрок сборной Украины Морозюк: "Благодаря коронавирусу сбылась моя мечта"
-
Бывший форвард "Арсенала" рассказал, как игроки клуба принимали некие препараты
-
1
Бывший сотрудник "Челси" рассказал, почему Роман Абрамович не купил "Тоттенхэм"
-
Александр Кержаков: "Наверное, не перешел бы "Спартак", если бы звали"
-
Жоау Мариу может покинуть "Локомотив" и вернуться в Португалию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16