Лидер "Наполи" сравнил свою команду с "Ювентусом"

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Лидер "Наполи" сравнил свою команду с "Ювентусом"
Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье считает, что его команда ничем не уступает "Ювентусу".

"Мы понимали, что можем соперничать с "Ювентусом" в Серии А и не намерены сдаваться. Мы знаем, что "Ювентус" является отличной командой, но мы ничем ему не уступаем. К сожалению, в некоторых матчах мы потеряли очки, хотя настраиваемся на каждую игру одинаково", - приводит слова Инсинье Football Italia.

После 23 туров "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 11 очков.

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