Лидер "Ниццы" перейдёт в "Боруссию"

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Лидер "Ниццы" перейдёт в "Боруссию"

Ведущий форвард "Ниццы" Алассан Плеа в ближайшее время станет игроком менхенгладбахской "Боруссии".

По информации французской прессы, сумма трансфера составит 23 миллиона евро. 25-летний футболист заключит с "жеребятами" четырёхлетний контракт.

Ожидается, что в среду Плеа прилетит в Германию, где пройдёт медобследование. После этой процедуры о сделке будет объявлено официально.

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