Лидер обороны "Атлетико" пропустит матч с "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Хосе Хименеса\Автор неизвестен
Уругвайский защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.
По сведениям источника, футболист получил повреждение голени в матче чемпионата Испании с "Кадисом" (2:1) и пропустит около трех недель.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" состоится 15 марта, и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
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