Лидер обороны "Атлетико" вернулся в строй перед битвой с "Реалом" в Примере
Защитник "Атлетико" Диего Годин восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
"Прекрасное утро. Вернулся к работе вместе с партнерами по команде", - написал Годин в своем твиттере.
Таким образом, Годин сможет принять участие в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Реалом", который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" 9 февраля. Начало встречи в 18:15 мск.
В нынешнем сезоне 32-летний Годин провел за "Атлетико" 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15