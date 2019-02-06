Лидер обороны "Атлетико" вернулся в строй перед битвой с "Реалом" в Примере

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Лидер обороны "Атлетико" вернулся в строй перед битвой с "Реалом" в Примере

Защитник "Атлетико" Диего Годин восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

"Прекрасное утро. Вернулся к работе вместе с партнерами по команде", - написал Годин в своем твиттере.

Таким образом, Годин сможет принять участие в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Реалом", который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" 9 февраля. Начало встречи в 18:15 мск.

В нынешнем сезоне 32-летний Годин провел за "Атлетико" 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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