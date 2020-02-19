Лидер обороны "Наполи" может пропустить матч с "Барселоной"

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист до сих пор не может вернуться в строй из-за травмы бедра, которую он получил в декабре прошлого года. В данный момент сенегалец занимается индивидуально и пока сроки его возвращения в общую группу не называются.

Матч "Наполи" - "Барселона" состоится 25 февраля в Неаполе.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 21 матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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