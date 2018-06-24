Лидер обороны сборной России оценил игру команды на ЧМ-2018

Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал, за счет чего команде удалось выйти в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

"Мы хорошо подготовились, так что выход из группы – заслуженный итог нашей работы. Тренеры тщательно разбирали соперников, и мы сыграли на их слабых качествах. Надавили на болевые места Саудовской Аравии и Египта.

Этот турнир для меня последний. Поэтому очень рад, что мы вышли из группы – тем самым продлив мою карьеру в сборной. Плей-офф чемпионата мира – о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали. Наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше", - приводят слова Игнашевича российские СМИ.

Напомним, что Россия в двух стартовых матчах победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и занимает первое место в группе А.

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