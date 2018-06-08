Лидер обороны "Спартака" приступил к тренировкам



Защитник "Спартака" Георгий Джикия приступил к тренировкам с мячом, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сначала занимался в тренажерном зале, а затем тренировался на поле. После этого он вновь вернулся в зале. Тренировочное занятие игрока продлилось чуть больше полутора часов.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в январе и с тех пор на поле не выходил.

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