Лидер обороны "Спартака" приступил к тренировкам

Теги спартак москвагеоргий джикия

Лидер обороны "Спартака" приступил к тренировкам
Защитник "Спартака" Георгий Джикия приступил к тренировкам с мячом, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сначала занимался в тренажерном зале, а затем тренировался на поле. После этого он вновь вернулся в зале. Тренировочное занятие игрока продлилось чуть больше полутора часов.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в январе и с тех пор на поле не выходил.

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