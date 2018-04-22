Лидер обороны "Ювентуса" подарил свою футболку игроку "Спартака"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини передал свою футболку в подарок игроку обороны "Спартака" Георгию Джикии.

Об этом сообщил спартаковец в своем Instagram.

"Георгию. Надеюсь увидеть тебя на чемпионате мира", – подписал футболку Кьеллини.

Напомним, что 24-летний Джикия продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена, который он получил в январе.

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