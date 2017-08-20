Лидер против аутсайдера: "Зенит" едет в Пермь тестировать "Амкар"

"Амкар" – "Зенит"

Стадион: "Звезда" (Пермь)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Алексей Матюнин (Москва)

Воскресная программа седьмого тура российской Премьер-Лиги откроется поединком в Перми, где местный "Амкар" встретится с петербуржским "Зенитом". Команда Гаджи Гаджиева – пока худшая по итогам прошедших шести раундов. "Красно-черные" еще не знают вкуса побед в новом сезоне и болтаются на самом дне турнирной таблицы. Хотя также стоит отметить, что пермяки стали потихоньку поправляться, потому как свои единственные два очка команда завоевала в крайних двум матчах, сначала сыграв вничью с "Уфой", а потом и с "Краснодаром".

"Зенит", наоборот, еще не проигрывал в играх внутреннего первенства и расписав мировую лишь однажды – на выезде с "Уралом". И даже несмотря на победу "Локомотива" над "Спартаком" в субботу днем, "сине-бело-голубые" выйдут на газон стадиона "Звезда" в качестве лидера, опережая "железнодорожников" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

Надо признать, встреча с сегодняшним "Амкаром", как никогда кстати для подопечных Роберто Манчини, потому что именно этот поединок ложится в бутерброд между двухматчевым противостоянием питерцев с "Утрехтом" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы. А это значит, что у "Зенита" имеется больше шансов вернуть вкус победы, который был утрачен в четверг в Голландии. Действительно, на европейской арене "сине-бело-голубые" пока не блещут и, как бы не был важен чемпионат, но остаться без еврокубков российский гранд просто не имеет права.

Интересные факты противостояния "Амкара" и "Зенита":

"Амкар" и "Зенит" встречались между собой 28 раз, в которых "красно-черные" одержали только три победы.

Крайняя очная встреча команд завершилась минимальной победой "Амкара". Победный гол забил Роланд Гиголаев.

В последних шести поединках между "Амкаром" и "Зенитом" пермяки забили в ворота петербуржцев всего два мяча.

Ориентировочные составы на игру:

Амкар: Нигматуллин, Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Сиваков, Рязанцев, Костюков, Бодул

Зенит: Лунёв, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов, Кокорин, Дриусси

Прогноз на матч "Амкар" – "Зенит":

Естественно, "Зенит" является явным фаворитом матча, даже несмотря на то, что потерпел поражение в крайнем еврокубковом поединке. Кроме победы питерцев можно также смело ставить на небольшое количество голов во встрече. Как показывает статистика, команды не любят забивать друг другу по много раз.

Букмекеры не сомневаются в виктории команды Манчини, о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш "Амкара" в среднем оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

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