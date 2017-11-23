Лидер против аутсайдера: "Зенит" ждёт в гости "Вардар"
"Зенит" – "Вардар"
Стадион: "Санкт-Петербург"
Начало матча: 21:00
Арбитр: Барт Фертентен (Бельгия)
Питерский "Зенит" уже вышел в плей-офф Лиги Европы, осталось решить лишь итоговое место в своей группе, в пятом туре россияне встретятся с македонским "Вардаром".
В четырех матчах команда Манчини набрала десять очков, первые три игры были выиграны достаточно уверенно: "Вардар" был разгромлен 5:0, а "Русенборг" и "Реал Сосьедад" обыграны с одинаковым счетом 3:1. В ответном матче в Норвегии "Зенит" испытал трудности и едва не проиграл, однако все же в концовке встречи вырвал ничью, которая гарантировала питерцам выход из группы.
К отчетной игре "Зенит" подходит в хорошем настроении: в чемпионате страны команда Манчини разгромила 5:0 "Тосно", прервав длительную "сухую" серию. Нападающие должны почувствовать уверенность в своих силах, что должно отразиться и на их игре против "Вардара", который не славится своей игрой в обороне.
Македонцы в четырех матчах пропустили 17 мячей, забив в ответ только один. Лучшую игру в группе они провели против "Русенборга", которому проиграли только со счетом 3:1, в остальных матчах "Вардар" был разгромлен. "Реал Сосьедад" и вовсе за две игры отправил в его ворота девять голов.
Интересные факты противостояния:
Матч в Скопье (5:0 в пользу "Зенита") был первым в истории противостояния команд.
"Вардар" ранее играл в России только один раз. В 2003 году в квалификации Лиги чемпионов македонцы обыграли ЦСКА со счетом 1:2, затем они сыграли вничью в Скопье, выбив армейцев из турнира.
"Вардар" - единственный из всех участников группового этапа, кто до сих пор не набрал ни одного очка.
Ориентировочные составы:
"Зенит": Лунев, Мевля, Маммана, Кришито, Смольников, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Ригони, Нобоа, Шатов.
"Вардар": Гачевски, Грнчаров, Джигаури, Маркович, Николов, Барсегян, Амбарцумян, Новак, Глишич, Итало, Жуан Фелипе
Прогноз на матч:
"Зенит" – явный фаворит матча, команда почувствовала уверенность, забив пять голов в ворота "Тосно", поэтому и "Вардар" должна обыгрывать без каких-либо проблем. Если "Зенит" наберет три очка, а "Реал Сосьедад" проиграет "Русенборгу в Норвегии, питерцы досрочно займут первое место в своей группе.
Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.11, на победу с форой -2.5 - 1.85, на ничью – 11.5, на "Вардар" – 29.00.
Вячеслав Горбачев
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|2
|Славия Прага
|5
|8
|3
|Астана
|5
|7
|4
|Маккаби Тель-Авив
|5
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|5
|10
|2
|Партизан
|5
|8
|3
|Шкендербеу
|5
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|5
|10
|2
|Лудогорец
|5
|8
|3
|Истанбул ББ
|5
|5
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|Хоффенхайм
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|4
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|М
|О
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|11
|2
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|Группа E
|М
|О
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|М
|О
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|Локомотив Москва
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|6
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|Злин
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|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
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|10
|2
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|Лугано
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|6
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|5
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|5
|10
|2
|Црвена Звезда
|5
|6
|3
|Кельн
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|6
|4
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|5
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|М
|О
|1
|Зальцбург
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|11
|2
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