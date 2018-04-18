Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"

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Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"

"Локомотив"  –  "Ахмат"

Стадион: "РДЖ Арена" (Москва)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)

В рамках перенесенного матча 23-го тура российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" примет "Ахмат". Спустя 14 лет "железнодорожники" потихоньку приближаются к своему третьему чемпионскому титулу. Теперь для того, чтобы официально завоевать золотые медали, команде Юрия Семина в оставшихся пяти матчах необходимо набрать всего семь пунктов.После неожиданного фиаско в матче с "Амкаром" "красно-зеленые" немного заставили поволноваться собственных поклонников, потому как параллельно потрясающий ход набрал "Спартак" и, казалось, впритык приблизился к бессменному лидеру текущей кампании. Но на выходных все снова вернулось на круги своя - "Локо" в московском дерби разгромил "Динамо" со счетом 4:0, в то время как "мясные" уехади ни с чем из Екатеринбурга, уступив местному "Уралу".В прошлом сезоне "Ахмат" занял пятое место – лучший результат в своей истории. В этом – сменил трех тренеров и завис в середине таблицы. В начале апреля команду возглавил Игорь Ледяхов, вместе с которым грозненцы уступили "Рубину" и победили "Тосно". Сейчас же клуб из Чечни располагается на десятом месте в двух очках от зоны вылета и в пяти от шестой строчки, которая может вывести команду в Лигу Европы.

Что касается кадровой ситуации, то "волки" не могут рассчитывать только на травмированного защитника Филипе Сампайо. У "Локомотива" все здоровы и все готовы сыграть, за исключением дисквалифицированных Мацея Рыбуса и Игоря Денисова.Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Ахмата":

Всего "Локомотив" и "Ахмат" провели 23 матча. "Железнодорожники" одержали 13 побед при шести ничьих и четырех поражениях. Разница мячей – 41:15.

Московский клуб одержал девять побед в 11 матчах против грозненцев.

В текущем сезоне "Ахмат" одержал всего две победы на выезде. Меньше только у аутсайдеров "Анжи" и "СКА-Хабаровск".

В рамках первого круга команды сыграли вничью. В концовке встречи "Ахмату" удалось уйти от поражения благодаря голу Раванелли Феррейры.

Ориентировочные составы на игру:

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари

Ахмат: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Швец, Родолфо, Роши, Иванов, Бериша, Митришев

Прогноз на матч "Локомотив""Ахмат":

Естественно, "Локомотив" является явным фаворитом в этой встрече. Команда Юрия Семина просто обязана побеждать "Ахмат" даже без двух ключевых футболистов.

Так же считают и букмекеры, которые победу "железнодорожников" оценивает в 1.55. В то время как средний коэффициент на выигрыш грозненского клуба составляет 6.5.

Богдан Архипенко

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