Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"
"Локомотив" – "Ахмат"
Стадион: "РДЖ Арена" (Москва)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)
В рамках перенесенного матча 23-го тура российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" примет "Ахмат". Спустя 14 лет "железнодорожники" потихоньку приближаются к своему третьему чемпионскому титулу. Теперь для того, чтобы официально завоевать золотые медали, команде Юрия Семина в оставшихся пяти матчах необходимо набрать всего семь пунктов.После неожиданного фиаско в матче с "Амкаром" "красно-зеленые" немного заставили поволноваться собственных поклонников, потому как параллельно потрясающий ход набрал "Спартак" и, казалось, впритык приблизился к бессменному лидеру текущей кампании. Но на выходных все снова вернулось на круги своя - "Локо" в московском дерби разгромил "Динамо" со счетом 4:0, в то время как "мясные" уехади ни с чем из Екатеринбурга, уступив местному "Уралу".В прошлом сезоне "Ахмат" занял пятое место – лучший результат в своей истории. В этом – сменил трех тренеров и завис в середине таблицы. В начале апреля команду возглавил Игорь Ледяхов, вместе с которым грозненцы уступили "Рубину" и победили "Тосно". Сейчас же клуб из Чечни располагается на десятом месте в двух очках от зоны вылета и в пяти от шестой строчки, которая может вывести команду в Лигу Европы.
Что касается кадровой ситуации, то "волки" не могут рассчитывать только на травмированного защитника Филипе Сампайо. У "Локомотива" все здоровы и все готовы сыграть, за исключением дисквалифицированных Мацея Рыбуса и Игоря Денисова.Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Ахмата":
Всего "Локомотив" и "Ахмат" провели 23 матча. "Железнодорожники" одержали 13 побед при шести ничьих и четырех поражениях. Разница мячей – 41:15.
Московский клуб одержал девять побед в 11 матчах против грозненцев.
В текущем сезоне "Ахмат" одержал всего две победы на выезде. Меньше только у аутсайдеров "Анжи" и "СКА-Хабаровск".
В рамках первого круга команды сыграли вничью. В концовке встречи "Ахмату" удалось уйти от поражения благодаря голу Раванелли Феррейры.
Ориентировочные составы на игру:
Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари
Ахмат: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Швец, Родолфо, Роши, Иванов, Бериша, Митришев
Прогноз на матч "Локомотив" – "Ахмат":
Естественно, "Локомотив" является явным фаворитом в этой встрече. Команда Юрия Семина просто обязана побеждать "Ахмат" даже без двух ключевых футболистов.
Так же считают и букмекеры, которые победу "железнодорожников" оценивает в 1.55. В то время как средний коэффициент на выигрыш грозненского клуба составляет 6.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|26
|56
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|ЦСКА Москва
|26
|48
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|48
|5
|Краснодар
|26
|47
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|26
|31
|11
|Динамо Москва
|26
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|26
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13