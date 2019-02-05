Лидер ПСЖ восстановился после травмы

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Лидер ПСЖ восстановился после травмы

Ведущий полузащитник ПСЖ Марко Верратти восстановился после травмы голеностопа, сообщает официальный твиттер клуба.

В понедельник 26-летний итальянец вернулся к тренировкам, после того как пробыл в лазарете более двух недель.

Таким образом, ключевой игрок парижан сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится 12 февраля.

В текущем сезоне Верратти провёл за ПСЖ 21 игру и сделал 1 ассист.

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