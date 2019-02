Лидер ПСЖ восстановился после травмы

Ведущий полузащитник ПСЖ Марко Верратти восстановился после травмы голеностопа, сообщает официальный твиттер клуба.

В понедельник 26-летний итальянец вернулся к тренировкам, после того как пробыл в лазарете более двух недель.

