Лидер "РБ Лейпцига" близок к уходу из клуба

Ведущий форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер может покинуть клуб.

Как сообщает Bild, клуб не может согласовать с игроком условия нового контракта, поэтому летом он может быть продан за 41 миллион евро.

Ранее интерес к Вернеру проявляли "Атлетико", "Бавария", "Боруссия", "Ливерпуль", "Милан" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне на счету игрока 13 забитых мячей и 3 ассиста в 21 игре.

Читайте также: "Реал" нацелился на ведущего форварда сборной Германии. | http://soccernews.ru