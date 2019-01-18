Лидер "РБ Лейпцига" близок к уходу из клуба
Ведущий форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер может покинуть клуб.
Как сообщает Bild, клуб не может согласовать с игроком условия нового контракта, поэтому летом он может быть продан за 41 миллион евро.
Ранее интерес к Вернеру проявляли "Атлетико", "Бавария", "Боруссия", "Ливерпуль", "Милан" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне на счету игрока 13 забитых мячей и 3 ассиста в 21 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11