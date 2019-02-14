Лидер "Реала" пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Аяксом"

Защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" из-за дисквалификации.

В первом матче, который завершился победой "Реала" со счетом 2:1, Рамос получил желтую карточку, ставшую для него третьей в турнире. За это испанец получил одноматчевую дисквалификацию.

Ответный матч состоится в Мадриде 5 марта.

В нынешнем сезоне 32-летний Рамос провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал два голевых паса.

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