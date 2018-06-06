Лидер сборной Англии является одним из тяжелых игроков Чемпионата Мира

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Лидер сборной Англии является одним из тяжелых игроков Чемпионата Мира

По результатам заявочного списка всех участников Чемпионат Мира-2018 определены самые тяжелые игроки.

Больше всех на мундиале будет весить защитник сборной Панамы Роман Торрес - 99 килограммов.

Стоит отметить, что совсем немного ему уступает форвард английской сборной Харри Кейн (98 кг). Такой же вес у защитника англичан Харри Магуайра, бека Дании Янник Вестергор и голкипера Саудовской Аравии Абдуллаха Аль-Майюфа.

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