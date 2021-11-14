Лидер сборной Боснии не сыграет в матче против Украины в отборе ЧМ-2022

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Лидер сборной Боснии не сыграет в матче против Украины в отборе ЧМ-2022

Фото: инстаграм Эдина Джеко/Автор неизвестен

Нападающий "Интера" Эдин Джеко не поможет сборной Боснии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против комады Украины, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, футболиста беспокоит травма, полученная в миланском дерби, поэтому он вернется в расположение клуба. Из-за этой травмы Джеко пропустил предыдущий матч отбора ЧМ-2022 с командой Финляндии (1:3).

Матч Босния — Украина состоится 16 ноября. Боснийцы уже потеряли все шансы пробиться на чемпионат мира, а украинцам нужна только победа, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу в стыковых матчах.

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