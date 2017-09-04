Лидер сборной Ирландии пропустит матч с Сербией

Полузащитник "Бернли" и сборной Ирландии Джефф Хендрик не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против Сербии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 25-летний футболист пропустит ближайший поединок из-за травмы бедра.

Напомним, что матч Ирландия - Сербия состоится 5 сентября в 21:45 по московскому времени.

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