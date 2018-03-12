Лидер сборной Исландии может не сыграть на ЧМ-2018

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Лидер сборной Исландии может не сыграть на ЧМ-2018

Лидер сборной Исландии Гульфи Сигурдссон может не сыграть на Чемпионате Мира 2018 года, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, ведущий полузащитник "Эвертона" серьёзно травмировал колено в субботнем матче с "Брайтоном".

По предварительным данным, у 28-летнего футболиста повреждение связок, однако есть подозрение на разрыв. 

Скорее всего, Сигурдссон пропустит остаток текущего сезона, а соответственно его участие в ЧМ-2018 также теперь под вопросом. 

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