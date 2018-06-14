Лидер сборной Колумбии пропустил тренировку

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес не участвовал в тренировке команды, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, все остальные футболисты работали с полными нагрузками.

Колумбийцы живут и тренируются в Казани.

Напомним, что на ЧМ-2018 Колумбия сыграет с Японией (19 июня), Польшей (24 июня) и Сенегалом (28 июня).

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