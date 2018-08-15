Лидер сборной Нигерии принял неожиданное решение о своем будущем



Полузащитник "Челси" Виктор Мозес заявил, что он принял решение о завершении в сборной Нигерии.

"После долгих размышлений я принял решение завершить карьеру в сборной Нигерии. Я испытал лучшие моменты в жизни в футболке национальной команды. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь.

Но сейчас самое подходящее время для ухода из команды. Я намерен сосредоточиться на клубной карьере и своей семье. Также надеюсь, что мой уход позволит молодым нигерийским талантам проявить себя в сборной.

Я навсегда останусь гордым нигерийцем, поддерживающим родную сборную. Спасибо за воспоминания и удачи команде в будущем!" - написал Мозес в Instagram.

27-летний Мозес выступал за сборную Нигерии с 2012 года, провел за нее 37 матчей и забил 12 голов. В ее составе он стал победителем Кубка Африки-2013.

Не пропустите: "Торино" арендовал защитника "Челси". | http://soccernews.ru