Лидер сборной Туниса перешел в "Сент-Этьен"

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Лидер сборной Туниса перешел в "Сент-Этьен"

Тунисский полузащитник "Ренна" Вахби Хазри перешел в "Сандерленд", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро и она может вырасти еще на три миллиона за счет бонусов. Хавбек подписал с "зелеными" контракт до лета 2022 года.

На ЧМ-2018 хавбек отыграл 3 матча за сборную Туниса и отметился двумя мячами.

27-летний Хазри выступал за "Ренн" с 2017 года, провел за клуб 29 матчей и забил 11 голов. Ранее играл за "Бастию", "Бордо" и "Сандерленд". За сборную Туниса сыграл 38 матчей и забил 14 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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