Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок



Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустит не менее полугода, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, у футболиста диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. В ближайшее время он перенесет операцию.

Эту травму форвард получил в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:1) и был заменен в первом тайме.

Напомним, что 28-летний Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" минувшим летом из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола.

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