Лидер сезона Лиги Чемпионов по системе "гол+пас" заразился коронавирусом

Форвард менхенгладбахской "Боруссии" Алассан Плеа сдал положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что 27-летний француз болеет коронавирусом с прошлой недели.

Нападающий точно не сыграет с "Аугсбургом" в субботу, а его участие в следующих матчах пока под вопросом.

Плеа лидирует в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов по системе "гол+пас" - 6 результативных действий в трёх турах группового этапа.

Не пропустите: Колашинац заболел коронавирусом в преддверии матча с Италией. | http://soccernews.ru