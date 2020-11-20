Лидер сезона Лиги Чемпионов по системе "гол+пас" заразился коронавирусом

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Лидер сезона Лиги Чемпионов по системе "гол+пас" заразился коронавирусом

Форвард менхенгладбахской "Боруссии" Алассан Плеа сдал положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что 27-летний француз болеет коронавирусом с прошлой недели.

Нападающий точно не сыграет с "Аугсбургом" в субботу, а его участие в следующих матчах пока под вопросом.

Плеа лидирует в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов по системе "гол+пас" - 6 результативных действий в трёх турах группового этапа.

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