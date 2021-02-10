Лидер "Шахтера" готов на существенное снижение зарплаты ради ухода из клуба

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Лидер "Шахтера" готов на существенное снижение зарплаты ради ухода из клуба

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в "Интернасьонал", сообщает Globo Esporte.

По данным источника, футболист принял окончательное решение покинуть украинский клуб и вернуться на родину. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что "Интернасьонал" не готов платить ему даже уменьшенную зарплату. Сейчас бразилец получает в "Шахтере" около трех миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 33-летний Тайсон провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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