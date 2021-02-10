Лидер "Шахтера" готов на существенное снижение зарплаты ради ухода из клуба
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в "Интернасьонал", сообщает Globo Esporte.
По данным источника, футболист принял окончательное решение покинуть украинский клуб и вернуться на родину. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что "Интернасьонал" не готов платить ему даже уменьшенную зарплату. Сейчас бразилец получает в "Шахтере" около трех миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 33-летний Тайсон провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
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|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
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|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
|22
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|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
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|Карпаты Львов
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