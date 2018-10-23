Лидер "Шахтёра" не сыграет с "Манчестер Сити"

Ведущий полузащитник "Шахтёра" Марлос пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Как заявил главный тренер "горняков" Паулу Фонсека, 30-летний футболист получил травму в недавнем поединке против "Десны" и выбыл из строя примерно на две недели.

Матч "Шахтёр" - "Манчестер Сити" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Марлос в этом сезоне сыграл 15 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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