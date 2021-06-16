Лидер "Штутгарта" близок к переходу в "Брайтон"
Фото: инстаграм Гонсалеса/Автор неизвестен
Как сообщает The Guardian, полузащитник сборной Аргентины и "Штутгарта" Николас Гонсалес продолжит карьеру в "Брайтоне".
По информации источника, стороны согласовали трансфер, английский клуб заплатит рекордные для себя 25 миллионов фунтов.
Отмечается, что 23-летний хавбек является давней трансферной целью "Брайтона", но прошлым летом договориться о переходе не удалось.
На Гонсалеса претендовала "Фиорентина", но он предпочел перебраться в АПЛ. Также им интересовались "Тоттенхэм" и "Лидс".
Также не пропустите: Хаверц высказался о давлении в "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Сбербанк" покупает "Телеспорт". Ла Лигу теперь будут транслировать на Оkko
-
Стало известно, с кем "Спартак" сыграет на сборах в Австрии
-
Стал известен соперник "Сочи" во 2-м отборочном раунде Лиги Конференций
-
Шевченко высказался о конфликте в сборной Украины
-
Бернарду Силва предпочитает "Барселону" "Атлетико"
Лента новостей
-
Тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча против Италии
-
1
"Сбербанк" покупает "Телеспорт". Ла Лигу теперь будут транслировать на Оkko
-
Стало известно, с кем "Спартак" сыграет на сборах в Австрии
-
Стал известен соперник "Сочи" во 2-м отборочном раунде Лиги Конференций
-
Колодин высказался о разгромном поражении России от Бельгии
-
"Интер" заинтересован в подписании Дюмфриса
-
Черчесов высказался перед матчем с Финляндией
-
Лидер "Штутгарта" близок к переходу в "Брайтон"
-
Шевченко прокомментировал травму Зубкова
-
Хаверц высказался о давлении в "Челси"
-
Шевченко высказался о конфликте в сборной Украины
-
1
Бернарду Силва предпочитает "Барселону" "Атлетико"
-
Коман может перейти в клуб АПЛ
-
Слуцкий высказался о будущем Кварацхелии в "Рубине"
-
1
Форвард "Спартака" Ларссон забил шикарный гол на тренировке сборной Швеции (видео)
-
В РФС высказались о возможной отставке Черчесова
-
"Наполи" нацелился на двух игроков сборной Украины
-
Зарема рассказала, почему Фонсека не возглавил "Спартак"
-
В Финляндии дали необычное прозвище Дзюбе
-
Coca-Cola отреагировала на жест Роналду, который убрал напитки компании со стола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18