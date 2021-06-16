Лидер "Штутгарта" близок к переходу в "Брайтон"

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Лидер "Штутгарта" близок к переходу в "Брайтон"Фото: инстаграм Гонсалеса/Автор неизвестен

Как сообщает The Guardian, полузащитник сборной Аргентины и "Штутгарта" Николас Гонсалес продолжит карьеру в "Брайтоне".

По информации источника, стороны согласовали трансфер, английский клуб заплатит рекордные для себя 25 миллионов фунтов.

Отмечается, что 23-летний хавбек является давней трансферной целью "Брайтона", но прошлым летом договориться о переходе не удалось.

На Гонсалеса претендовала "Фиорентина", но он предпочел перебраться в АПЛ. Также им интересовались "Тоттенхэм" и "Лидс".

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